Оккупанты вывезли из Херсонской области в Крым 12 воспитанников детского интерната

Российские захватчики депортировали во временно оккупированный Крым с захваченной территории Херсонской области 12 воспитанников Олешковского интерната.

Об этом в Telegram сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Оккупационная власть Херсонщины продолжает нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым», - написал Лубинец.

Омбудсмен получил проверенную информацию об очередном вывозе питомцев коммунального учреждения «Олешковский детский дом-интернат» в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.

Лубинец отметил, что такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Также он обнародовал фото этого приказа, согласно которому 12 детей вывозят в Крым.

Уполномоченный Верховной Рады обратился в правоохранительные органы по поводу фиксации очередного преступления россии.

Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли в россию несколько тысяч детей из Херсонской области.