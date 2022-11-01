В МИД Украины пообещали Ирану масштабные последствия после того, как в Тегеране подтвердили передачу дронов-камикадзе россии

Последствия от соучастия Ирана в российской агрессии будут более масштабными, чем выгода от поддержки россии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Как известно, что в Иране признали, что поставляли россии беспилотники, но якобы немного и еще до войны.

«Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны рф якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения россии, которые она использует в войне. Иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров», – заявил Николенко.

Он заявил, что Украина «научена доверять только фактам».

«Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры. В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии рф против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки россии», – говорится в сообщении.

Напомним, по информации западных СМИ, уже к концу года Иран планирует передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Также в Украину, по информации ГУР Минобороны, уже следуюет новая партия из несольких сотен дронов-камикадзе.

В конце ноября Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.