Из КНДР в россию поездом отправили боеприпасы, - Reuters

Границу из Северной Кореи в россию поезд пересек в пятницу, спустя два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, владеют информацией, указывающей на то, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для ее войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на вашингтонский аналитический центр 38 North, проанализировавший коммерческие спутниковые снимки.

Проект 38 North, отслеживающий события в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за последние несколько лет, хотя российская ветеринарная служба сообщила в среду, что поезд пересек границу с Северной Кореей, перевозя лошадей.

В сообщении 38 North говорится, что невозможно определить цель поезда по снимкам, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами.

По данным центра, Северная Корея закрыла 800-метровый мост дружбы Туманган (Корейско-российский мост дружбы), единственную наземную связь между странами, в феврале 2020 года во время пандемии COVID-19.

В сообщении говорится, что в 10:24 по местному времени (01:24 по Гринвичу) на корейской стороне границы было видно три вагона, а в 13:10 по местному времени (04:10 по Гринвичу) они оказались на территории россии по локомотиву. , примерно в 200 метрах от конца железнодорожного моста.

В 14:29 локомотив и три вагона были видны на путях на российской станции Хасан, примерно в 2 км от границы, а три меньших крытых вагона, или, возможно, контейнеры на платформах, были припаркованы рядом с вновь прибывшим поездом на соседнем пути.

Напомним, что ранее в Белом Доме заявили, что КНДР продает россии боеприпасы для артиллерии.