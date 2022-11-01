В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших, – СМИ

Возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, речь идет о сотнях погибших оккупантов.

Об этом пишет российское издание «Верстка» со ссылкой на выжившего российского военного и родственников мобилизованных.

О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии столкновения под Макеевкой в Луганской области «Верстке» рассказал один из выживших военнослужащий РФ Алексей Агафонов. По его оценке, количество погибших оккупантов может превышать 500 человек.

Как рассказал Агафонов, командир мобилизованных батальона, проходивших подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватового, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды « территориальной обороны». Однако в ночь на 2 ноября весь батальон привезли на линию столкновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

«Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопата, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а к утру начался обстрел – артиллерия, « грады » , минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу скрылись. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу высчитывали коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные – все», – рассказал Агафонов.

Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили по меньшей мере еще один батальон из мобилизованных.

«По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле здесь на Луганщине на передок бросают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передки мобилизованы», - рассказал он.

По его словам, в район Сватового свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать дыры в обороне. В Сватово, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, «ходят группы от 2 до 5 человек» из других разбитых батальонов. По его словам, украинцы зачистили всю территорию, где сражались мобилизованные.

О сотнях погибших «Верстке» рассказала жена другого мобилизованного – Злата.

«Погибших, конечно, больше половины», – сказала она со ссылкой на мужчину.

Информацию «Верстке» также подтвердила жена еще одного выжившего мобилизованного – Людмила Черных.

«Он позвонил мне утром из чужого номера и рассказал, что случилось, что их бросили копать линию обороны, их накрыл минометный обстрел, и они из Краснодона добрались каким-то образом в Сватов, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже в блокпосты боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят о помощи», – рассказала Черных.

Попавшие под обстрел родственники нескольких мобилизованных в субботу устроили собрание возле здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.

«По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют военную обязанность. Какие черти живы и здоровы, когда их там всех поубивало?», – рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова.

Жена другого мобилизованного, Анна, сказала «Верстке», что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой.

«Их там бомбят. Нет начальства, никого там нет... Их бросили как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года», – рассказала Анна.

Кроме того, собравшиеся возле здания прокуратуры в Воронеже записали видеообращение к губернатору с просьбой о помощи.