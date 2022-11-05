Немецкую нефтегазовую компанию Wintershall подозревают в содействии рф во время войны

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea может поддерживать усилия России в развязанной против Украины войне.

Об этом говорится в расследовании еженедельника Der Spiegel и телекомпании ZDF, опубликованном в пятницу, 4 ноября, пишет DW.

По данным СМИ, сырьевая компания присоединена к совместному предприятию в России и поставляет газовый конденсат, также известный как «белая нефть», «Газпрому». Российский концерн, в свою очередь, выступает важнейшим поставщиком авиационного топлива для российских военно-воздушных сил.

В рамках одного из совместных проектов «Газпром» и Wintershall Dea разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири. Газовый конденсат – побочный продукт добычи, получаемый в больших объемах, отмечается в публикации.

Издание утверждает, что «белую нефть», которая может применяться для производства авиатоплива, направлялась на предприятия дальнейшей переработки. Ссылаясь на данные о российских железнодорожных грузоперевозках и внутренних документах «Газпрома», СМИ пишут, что газовый конденсат поступал на нефтеперерабатывающий завод «Газпрома» в Омске, который является крупнейшим предприятием по производству авиатоплива.

Der Spiegel и ZDF смогли установить по меньшей мере девять российских военных аэродромов на западе России, куда поставляли топливо из Омска. Среди них – Морозовск и Воронеж. На этих объектах дислоцируются истребители-бомбардировщики серии «Су», наносящие удары как по военным, так и гражданским целям в Украине. Эти самолеты могли наносить удары, в частности, по Чернигову и Мариуполю.

В компании Wintershall Dea объяснили, что не участвуют в дальнейшей переработке газового конденсата, и отметили, что не могут гарантировать его использование исключительно для гражданских целей. В то же время подозрения в том, что продукт применяют для изготовления авиатоплива, поставляемого для российских бомбардировщиков, задействованных в Украине, в концерне называют надуманными и отвергают как «ложные».

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая требует, чтобы Wintershall Dea ушла из России.

«Немецкое правительство должно провести тщательную проверку», - добавила она.

Мудрая отметила: если деятельность компании будут считать связанной с военными преступлениями, этот случай должен быть передан в Международный уголовный суд (МКС).

Wintershall Dea принимает участие в разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Сибири, а также в трех проектах по разработке Южно-российского месторождения природного газа. Кроме того, компания является совладельцем (с долей 15,5 процента) компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток», проходящего по дну Балтийского моря.

Контрольный пакет акций Wintershall Dea (72,7 процента) принадлежит химическому концерну BASF, а 27,3 процента – инвестиционной группе LetterOne российского бизнес-магната Михаила Фридмана. После начала войны компания, базирующаяся в немецком Касселе, приняла решение прекратить реализацию новых проектов по добыче нефти газа в России и остановить инвестиции в страну.

В июле концерн заявил, что, несмотря на войну России против Украины, не намерен выходить из своих совместных предприятий с «Газпромом» в РФ. «Просто так уйти из России значило бы сделать большой подарок российскому правительству, а я не вижу для этого причин», – заявлял генеральный директор концерна Марио Мэрен (Mario Mehren).