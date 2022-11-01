В Балаклее погибла семья из 4 человек: грелись от газовой плиты

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06.11.2022 08:15

В Балаклее Харьковской области четыре человека из одной семьи погибли из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщает полиция Харьковской области

«В дежурную часть отдела полиции № 1 Изюмского РУП поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила без признаков жизни своих родственников.

В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девушек 6-ти и 13-ти лет. Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службе во время осмотра установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала», - говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, причиной смерти 4 человек стало отравление угарным газом.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием « несчастный случай » .

Фотофакт