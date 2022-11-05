ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Из-за ракетной атаки россиян возник пожар в одном из жилых кварталов Запорожья

Уже 256-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 4 ноября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 6 ноября.

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01:10 По словам Арестовича, кремлю удалось мобилизовать даже не 300 тысяч военных, а всего 238. Похоже, что желающих умирать на войне в Украине нашлось не так много, но и те не являются солдатами высшего сорта .

«Из 238 тысяч «чмобиков» к подготовке приступили всего 43%. Другие сидят по спортзалам школ и так далее без дела, бухают», – сказал внештатный советник ОП в разговоре с Фейгиным.

Он подчеркнул, что российские военкоматы просто-таки не справляются с таким нашествием людей, поэтому и значительная часть захватчиков сидит без дела. Одной из причин, почему пункты мобилизации не могут обеспечить всех военных по форме, оружию и обучающей программе является совпадение «частичного призыва» с регулярным «осенним».

01:10 В Запорожье в ночь на 6 ноября прогремели взрывы в черте города, сообщает «Суспільне».

«В Запорожье раздаются взрывы! Берегите себя! Находитесь в укрытиях и следите за сообщениями официальных властей», - говорится в сообщении.

«рашистские чудовища снова коварно атаковали Запорожье. Вражеские обстрелы подвергся одному жилому кварталу. Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. россия – страна-террорист», - написал в Телеграмме секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

00:10 В районе временно оккупированных рашистами городов Кременная и Сватово украинские защитники продвигаются ориентировочно по 500 метров в день, линия фронта находится в 1,5 км от села Стельмаховка, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Ориентировочно по 500 метров в день наши военные продвигаются в районах Кременной и Сватового, – отметил Гайдай. – Линия фронта пролегает в 1,5 км от Стельмаховки».

Уточняется, что в районе Белогоровки россияне безуспешно пытаются выбить ВСУ.

«Россияне понимают, что в случае потери ими Сватового или Кременной в ВСУ появится плацдарм для более массированного наступления», - отметил глава ОВА.

По его словам, когда ВСУ деоккупируют Старобельск, тогда смогут огнем контролировать всю Луганщину.