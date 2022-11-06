В Николаеве демонтировали аварийные части корпуса лицея имени Николая Аркаса, в который попала российская ракета

В Николаеве демонтировали аварийные части корпуса лицея им. Николая Аркаса.

Об этом сообщает ТК «Март» , опубликовавший соответствующее видео.

Как известно, во время вражеских обстрелов города Николаева была повреждена часть лицея им. М. Аркаса, в результате чего, возможно падение фасада и крыши учебного заведения. В этой связи работники ГСЧС были вынуждены обрушить часть аварийного здания.