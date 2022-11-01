Война на Николаевщине: За сутки на Юге ВСУ ликвидировали 57 оккупантов, 2 танка и 2 крупнокалиберные гаубицы

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 5 ноября доступна по этой ссылке.

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07:13 В южнобугском операционном районе, как и в целом, в зоне ответственности обстановка сложная, но контролируется силами обороны. Об этом сообщает ОК "Юг".

Противник совершает оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение наших позиций, применяя для этого реактивные системы залпового огня, тяжелую крупнокалиберную артиллерию, минометы, танки, баранирующие снаряды.

С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии в течение боевого дня зафиксирована активизация беспилотной разведки. Враг выпустил более четырех десятков дронов-шпионов.

Трижды по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславщины прилетали вражеские дроны-камикадзе типа «Ланцет», еще два раза враг атаковал беспилотниками, снаряженными ВОГами, и трижды – штурмовой и армейской авиацией. Люди не пострадали. В обед, по Мировской и Марганецкой громадам Никопольщины враг ударил тяжелой артиллерией и «Ураганом». Без человеческих потерь.

А вот поздно вечером, в результате обстрела Мировской громады, вражеский снаряд попал в жилой дом. Раненый 9-летний ребенок госпитализирован.

Наша штурмовая и армейская авиация отработала по опорному пункту и району сосредоточение вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах соответственно. А бомбардировщики и истребители работали по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске.

Установлено, что по итогам 255-х боевых суток на нашем направлении вражеская армия сокращена на 57 рашистов, 2 танка, 2 крупнокалиберные гаубицы, 3 единицы авто-бронетехники. Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля. Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы без ракетоносителей на дежурстве.