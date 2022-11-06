Большинство вагнеровцев, участвующих в войне против Украины, являются осужденными, – ISW

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает полагаться на неэффективных осужденных для укомплектования своих сил для отправки на войну в Украину, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Об этом сообщаетISW.

Сообщается, что Пригожин отказался комментировать вопрос журналиста относительно продолжающейся вербовки в колониях Красноярского края, несмотря на то, что ранее открыто обсуждал участие заключенных в войне с российскими СМИ.

Журналисты, однако, обнаружили, что более 500 заключенных, завербованных в подразделения ЧВК «Вагнера», погибли за последние два месяца. Сообщается, что ЧВК потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, что свидетельствует о том, что осужденные составляют значительную часть сил «Вагнера» в Украине.

«Украинские разведчики также ранее сообщали, что многие заключенные, страдающие инфекционными заболеваниями, заразили войска "Вагнера", на что Пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни», - напоминают аналитики ISW.

Напомним, владелец российского ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин 23 октября заявил, что его наемники ежедневно продвигаются на 100-200 метров. Согласно своей военной доктрине, войска россии планируют продвигаться на 30 и более километров каждый день по большинству направлений.