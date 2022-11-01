Оккупанты вывозят херсонцев в Крым, а потом депортируют в россию

Людей с Херсонщины вывозят во временно оккупированный Крым с последующим переселением на территорию россии.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 6 ноября, российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области.

При этом отмечается, что так называемой «эвакуации» подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья.

«По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка, местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию российской федерации», - сообщает Генштаб.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, вчера абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными Силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

В Генштабе отмечают, что в то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.

Напомним, российские захватчики депортировали во временно оккупированный Крым с захваченной территории Херсонской области 12 воспитанников Олешковского интерната.