ВСУ ударили по одному из подразделений оккупантов в Запорожской области - уничтожено около 50 захватчиков

По данным Генштаба, в населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил российской федерации.

Об этом говорится в сводке и Генштаба ВСУ

Сообщается, что в результате удара было уничтожено до 10 единиц военной техники и около 50 военнослужащих.

Также в населенном пункте Чулановка Херсонской области был нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь - уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Воины наших ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Напомним, в Украине почти полностью уничтожен 11-й армейский корпус из России , который должен был защищать калининград, но был переброшен на фронт в Харьковской области.