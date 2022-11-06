Оккупанты отказываются признавать, что ВСУ громит российскую армию и заявляют, что в 60% потерь виноват friendly fire

Россияне и их приспешники из самопровозглашенных республик Донбасса боятся признавать, что получают достойный отпор от ВСУ. Если раньше российская пропаганда распространяла нарратив, что «российской армии в Украине приходится воевать с НАТО», то сейчас там заговорили, что в потерях армии рф виноват friendly fire.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института обратили внимание на заявление так называемого бывшего министра безопасности и нынешнего командира «ДНР» Александра Ходаковского о том, что якобы российский «дружественный огонь» мог нанести до 60% общих потерь россиян с момента завершения наступательной операции в Мариуполе в середине мая.

«Даже если эта статистика преувеличена, тот факт, что российский командир публично спекулирует на столь ужасающем показателе компетентности россиян и прокси, свидетельствует о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются российские силы», – прокомментировали заявление в ISW.

Дружественный огонь, говорят эксперты, обычно влечет за собой ограниченное количество потерь во время войны, но обычно это не около 60% от общего количества потерь. И это показывает отсутствие связи и координации командования и управления меж русскими войсками.

Также в ISW рассказали о ситуации, когда возвращавшаяся на свою базу вблизи Павловки Донецкой области российская ротация въехала в ров, построенный армейскими субподрядчиками без предварительного обсуждения или предупреждения. Это, по мнению экспертов, дополнительно демонстрирует повсеместное отсутствие перекрестной подготовки и координации российских войск.

«Частая замена российских военачальников, продвижение неопытных солдат и скомплектованный состав российских войск, включая российских военнослужащих-контрактников, российских мобилизованных солдат, силы «ДНР» и «ЛНР», а также силы «группы Вагнера» усиливают раздробленность русской армии. система командования и неэффективность российских сил и, вероятно, способствует частым случаям дружеского огня», – подчеркивают в ISW.

Напомним, на Луганщине ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших.