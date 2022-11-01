Кремль увольняет командующих, пытаясь снять с себя ответственность за провалы на поле боя

Увольнения среди высшего российского военного руководства за время полномасштабной войны против Украины — образец того, как кремль обвиняет командующих в неспособности достичь поставленных им целей на поле боя.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 6 ноября.

Там напомнили, что 3 ноября исполняющим обязанности группировки российских войск Центр, вероятно, был назначен генерал-майор Александр Линьков. Им заменили снятого в конце октября с должности генерал-полковника Александра Лапина, которого резко критиковали марионетка кремля в Чечне рамзан кадыров и владелец ЧВК Вагнера евгений пригожин.

В британской разведке говорят, что это будет очередным увольнением среди высшего российского военного командования с начала полномасштабного вторжения рф, если информация подтвердится. С начала года уже заменили командующих Восточным, Южным и Западным военными округами.

«Эти отставки — свидетельство того, как обвиняют высшее командование российской армии в неудачах по достижению целей на поле боя. Отчасти это, похоже, попытка снять эту вину с высшего руководства рф в глазах внутренней аудитории», — считают британцы.

Напомним, командующему войсками центрального военного округа вс рф Александру Лапину, который руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Также сообщалось, что в британской разведке заявили, что из-за неудач путин отстранил шойгу от непосредственного командования оккупационной армией.