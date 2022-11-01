Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин создает на границе с Украиной «центры подготовки ополченцев»

Частная военная компания «Вагнер», руководимая Евгением Пригожином, объявила о создании Центров «подготовки и управления народным ополчением» в Курской и Белгородской областях.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

По словам Пригожина, ополчение должно состоять из жителей этих областей, а привлекать к обеспечению формирований нужно местный бизнес. Центры подготовки будет финансировать сам Пригожин.

«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве», - заявляет Пригожин.

Он предложил в качестве поощрения «за гражданскую позицию» награждать высокими государственными наградами предприятия, которые будут предоставлять добровольцев.

По словам Пригожина, «в окопах все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линии обороны».

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором приближенный к президенту россии владимир путин олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ППК «Вагнер», лично вербует российских узников для войны с Украиной.