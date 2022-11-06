Окружающей среде Украины рф нанесла ущерб более чем на 1,35 трлн гривен

По данным Оперативного штаба по фиксации экопреступлений российской федерации, окружающей среде Украины нанесен ущерб более чем на 1,35 трлн гривен. Но, как утверждают экологи, даже эта сумасшедшая сумма не отражает реальную картину.

Об этом сообщает Счетная палата.

Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн. тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли всего 2,2 млн. тонн в год.

«В целом в Украине уже пострадали 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда нашего государства. Некоторые из них – потеряны навсегда. россия превратила наши плодородные черноземы в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире. Около трети территории Украины нуждаются в разминировании, на что понадобится минимум 10 лет», - говорится в сообщении.

Война угрожает не только окружающей среде Украины, а уже привела к ряду проблем для окружающей среды в Европе и в перспективе угрожает еще большими. Оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и прибегают к ядерному шантажу на оккупированной Запорожской АЭС.

Напомним, общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за разрушения зданий учебных заведений высшего и среднего образования Николаева в июле-сентябре 2022 года вследствие вражеских обстрелов , составляет более 562 миллионов гривен.