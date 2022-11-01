В Чехии настаивают на создании спецтрибунала для россии

Министр иностранных дел Чешской республики Ян Липовский подчеркнул важность создания спецтрибунала над лицами, причастными к военным преступлениям, совершенным россией на территории Украины.

Об этом чешский министр сообщил на своей странице в Twitter.

«Чехия – среди стран, выступающих за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством россии за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны отвечать за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. россия понимает только силу… Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне», - подчеркнул он.

Липовский также добавил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое не поддерживало бы Украину.

Напомним, в ряд Нидерландов поддержал создание в Гааге спецтрибунала для россии.