В беларуси среди российских военных происходит масштабная вспышка различных заболеваний

На территорию беларуси продолжают поступать подразделения из россии, которые преимущественно состоят из так называемых «частично мобилизованных» граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем сами «чмобики» вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

«В настоящее время среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевания дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта. Пока масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из россии», - говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230-й общевойсковой полигон западного оперативного командования СРБ (обуз-лесновской). Вспышка заболеваний на нем также связывается с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

Также в беларуси растет напряженность между военными двух государств. Бессчетные конфликтные ситуации соединены с прецедентами пренебрежительного дела русских военных к белорусам.