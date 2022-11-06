В беларуси среди российских военных происходит масштабная вспышка различных заболеваний

На территорию беларуси продолжают поступать подразделения из россии, которые преимущественно состоят из так называемых «частично мобилизованных» граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем сами «чмобики» вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий.
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
«В настоящее время среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевания дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта. Пока масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из россии», - говорится в сообщении.
В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230-й общевойсковой полигон западного оперативного командования СРБ (обуз-лесновской). Вспышка заболеваний на нем также связывается с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.
Также в беларуси растет напряженность между военными двух государств. Бессчетные конфликтные ситуации соединены с прецедентами пренебрежительного дела русских военных к белорусам.
«Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами СРБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в беларуси», – добавили в ГУР.