Оккупанты собираются выселить жителей Берислава в Херсонской области

В Херсонской области оккупанты продолжают насильственную эвакуацию населения. В городе Берислав местным жителям приказано уехать до 10 ноября.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Основной причиной "эвакуации" оккупанты указывают якобы возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, что Берислав является районным центром, часть Бериславского района уволили ВСУ. Население города до полномасштабного вторжения составляло около 12-13 тысяч человек.

Также русские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В Херсонской области массово уничтожаются частные катера на берегах Днепра. Двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают оккупанты. После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".