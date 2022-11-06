Опубликовано видео, как сотни российских «мобиков» кричат генералу «Давай, у*бывай отсюда»

Опубликовано еще одно видео, как в российской Казани мобилизованные оккупанты обматерили командира полка, генерала, вышедшего ответить на их вопросы.
Видео обнародовал журналист Александр Невзоров.
Ранее было опубликовано видео, как "мобики” кричали и оскорбляли генерала. Вероятно, они были недовольны питанием и положением вещей на полигоне. Из толпы выходили солдаты или офицеры, при этом они общались на повышенных тонах с генералом, который выше их на несколько званий.
- Это вы бл*ть суету навели! Ваша вина!
- Генерал еб*чий, ответь-ка нам.
- Ты же знаешь, куда нас отправляют. Ты же в тепле сидеть будешь, тварь, - кричали мобилизованные.