Опубликовано видео, как сотни российских «мобиков» кричат генералу «Давай, у*бывай отсюда»

Опубликовано еще одно видео, как в российской Казани мобилизованные оккупанты обматерили командира полка, генерала, вышедшего ответить на их вопросы.

Видео обнародовал журналист Александр Невзоров.

Ранее было опубликовано видео, как "мобики” кричали и оскорбляли генерала. Вероятно, они были недовольны питанием и положением вещей на полигоне. Из толпы выходили солдаты или офицеры, при этом они общались на повышенных тонах с генералом, который выше их на несколько званий.