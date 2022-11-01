ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский предупредил, что рф может снова ударить по энергетической инфраструктуре

Уже 257-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 ноября.

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00:43 Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что россия может нанести повторные удары по энергетической инфраструктуре.

- Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В том числе и для этого россии понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать.

- Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель «Калибров». Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом.

00:27 В Минобороны Украины подтвердили информацию, что российским оккупантам с начала полномасштабного вторжения не удалось уничтожить ни одну систему HIMARS.

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на неизбежную смерть", – говорится в Twitter Минобороны, пишет Лига.net.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

00:16 Украинские танкисты нашли спрятанную российскую САУ.