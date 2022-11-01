ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский предупредил, что рф может снова ударить по энергетической инфраструктуре

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07.11.2022 00:43

Уже 257-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 ноября.

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00:43 Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что россия может нанести повторные удары по энергетической инфраструктуре.

- Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В том числе и для этого россии понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать.

- Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель «Калибров». Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом.

00:27 В Минобороны Украины подтвердили информацию, что российским оккупантам с начала полномасштабного вторжения не удалось уничтожить ни одну систему HIMARS.

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на неизбежную смерть", – говорится в Twitter Минобороны, пишет Лига.net.

00:16 Украинские танкисты нашли спрятанную российскую САУ.

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