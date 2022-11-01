Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 14 оккупантов, пункт управления БПЛА и три склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 6 ноября доступна по этой ссылке.

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07:29 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, противник на Южнобугском направлении из танков и артиллерии разных типов вел огонь в районах населенных пунктов Благодатное, Давидов Брод, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 20 вылетов.

07:08 Обстановка в операционных районах на Южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 6 ноября.

Враг продолжает наносить огненное поражение по позициям наших войск, общинам, прилегающим к линии фронта и тыловым районам, разрушая инфраструктуру, убивая мирное население.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно использует беспилотных воздушных шпионов вдоль линии столкновения и в местах нанесения системного огневого поражения: Николаев и окрестности, Никопольщина, Черноморское побережье.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета. Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населённых пунктах.

Ориентировочные потери противника в течение боевого дня – 14 рашистов, три единицы авто-бронетехники, пункт управления БпЛА, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения дознаются.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 рашистов, нанесен существенный урон. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

В Бериславе местные требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой возможного разрушения Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС.

Корабельный состав страны-агрессора в Черном море без изменений и состоит из трех кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя. Море продолжает штормить, что может способствовать выносу мин, подрыв которых возможен поневоле на мелководье.

Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.

В соседней с Одесчиной и Винничиной Молдавии сторонники пророссийской партии «Шор» устраивают антиправительственные протесты. Таким образом, россия использует скрытых, работающих под прикрытием, агентов спецслужб для расшатывания ситуации в стране. Опасаясь симпатии украинцам от жителей Молдовы, Москва хочет максимально использовать социальное недовольство людей: из-за экономики склонить правительство Молдовы на свою сторону.

Но эти социально-политические авантюры не имеют успеха. Контингент рашистских войск не несет критической угрозы со стороны Приднестровья. Но Силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию.