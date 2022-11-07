Ядерные угрозы Кремля не помогут надавить на Украину и приблизить переговоры – ISW

Кремль может продолжать проводить «ядерные игры», чтобы побудить США и их союзников давить на Украину, но не сможет принудить Киев к переговорам.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам ISW, применение россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

Кремль сейчас принимает меры по деэскалации своей ядерной риторики. По мнению аналитиков, смягчение риторики российских властей указывает на то, что высшее российское военное командование и окружение путина в Кремле, вероятно, осознают огромные затраты на небольшую операционную выгоду, которую россия получила бы в случае использования ядерного оружия против Украины или НАТО.

Аналитики обращают внимание, что ядерные угрозы Кремля не смогли взорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению.

Напомним, как The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников сообщало, что в военное руководство россии обсуждало варианты применения ядерного оружия в Украине.