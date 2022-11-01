В Сирии российская авиация бомбардировала лагеря местной оппозиции, погибли и пострадали гражданские

Российские самолеты 6 ноября разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив, по меньшей мере, девять гражданских лиц.

О российской атаке на оплот сирийской оппозиции сообщили очевидцы и спасатели, пишет «Голос Америки».

По словам свидетелей, военные самолеты при поддержке артиллерии сирийской армии также сбросили бомбы на леса рядом с временными лагерями к западу от Идлиба.

Россия и ее сирийские союзники, заявляющие, что их мишенями являются убежища вооруженных группировок, и отрицающие, что наносят удары по гражданским лицам, не прокомментировали случившееся.

Служба гражданской обороны оппозиции сообщила, что среди погибших в результате ударов по переполненным лагерям были трое детей и женщина; более 70 человек были ранены и доставлены в полевые госпитали.

«Здесь нет ни военных баз, ни складов, ни казарм повстанцев. Только гражданские лица», – сообщил по телефону Серадж Ибрагим, работающий в спасательной группе «Белые каски», поддерживаемой Западом.

Более 4 миллионов человек живут в контролируемой оппозицией густонаселенном районе вдоль сирийско-турецкой границы. Большинство из них было изгнано туда в результате военных действий под руководством россии, направленных против сирийской оппозиции.