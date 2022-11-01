Советник Байдена провел секретные переговоры с окружением путина об Украине и ядерном оружии, – WSJ

Советник президента США Джейк Салливан в последние месяцы ведет непубличные переговоры с помощниками президента рф владимира путина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Салливан поддерживает контакт с помощником российского президента юрием ушаковым и секретарем Совбеза рф николаем патрушевым. Целью переговоров, утверждает издание, являются попытки не допустить эскалации войны в Украине и применения россией оружия массового поражения, а не обсуждения прекращения боевых действий.

В Белом доме считают необходимым поддержание определенного уровня контактов с Москвой, несмотря на ее агрессивную внешнюю политику. Официально переговоры Салливана с россиянами не подтверждают.

По данным источников журналистов, стремление Салливана к контактам с россией не находит поддержки у других чиновников в США, сомневающихся в их производительности в нынешней дипломатической и военной обстановке.

Журналистам не удалось узнать, сколько раз звонили по телефону Салливан, ушакову и патрушеву, и были ли переговоры продуктивными.

Салливан координирует политику Белого дома по отношению к российско-украинской войне, утверждают американские чиновники. По данным издания, советник Байдена пытался убедить Украину публично заявить о готовности к переговорам с россией.

А после угроз рф применить ядерное оружие, сообщил, что россии «в частном порядке на очень высоком уровне сообщили, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для самой россии».

С патрушевым Салливан контактировал в марте, после вторжения российских войск в Украину. В частности, предупредил о недопустимости использования химического и биологического оружия.

Двум ядерным государствам полезно держать каналы связи открытыми, считают некоторые бывшие чиновники США. Тем более что нынешние американо-российские отношения находятся в нижней точке со времен окончания холодной войны.

«Думаю, что всегда важно, особенно для стран, имеющих ядерное оружие, держать каналы связи открытыми, чтобы исключить случайную конфронтацию или войну», - объясняет экс-представитель США в НАТО Иво Даалдер.

И, по его словам, советники национальной безопасности являются ближайшим каналом связи с Овальным кабинетом без непосредственного подключения президента к этому каналу.

Напомним, как советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты планируют ответить рф на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это нарушение.