Россия не может восстановить потерянный в Украине потенциал боевой авиации, - британская разведка

Россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов, а возможности восстановить потенциал и добиться преимущества в воздухе отсутствуют.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россия потеряла в Украине более чем вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 утраченных самолетов в Украине по сравнению со 119 в Афганистане.

«Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у россии преимущества в воздухе, вероятно, усиливается плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев.