В Одессе контрразведка СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак»

В Одессе контрразведка СБУ разоблачила еще одного участника террористической организации «лнр», который активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Востоке нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины

Боевик долго скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в рф.

В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся «залечь на дно».

По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростова-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием «Ангел».

Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружие и боеприпасы террористам так называемой «лнр» под видом «гуманитарных» грузов из россии.

Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады «Призрак», входившей в состав 2-го оккупационного корпуса рф в захваченных районах Луганской области.

Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке «постановочных» сюжетов для информресурсов кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности других причастных к ней лиц.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ Одесской области по координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.