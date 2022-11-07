Скандальному винницкому митрополиту УПЦ МП вручили подозрение за разжигание религиозной розни

Управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил сообщение о подозрении за скандальные пророссийские высказывания.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, 11 октября стало известно, что СБУ проводит обыски у одиозного винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана. Впоследствии в СБУ заявили, что винницкий митрополит УПЦ МП работал в интересах россии.

Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника.

Таким образом, фигурант получил уведомление о подозрении по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).

В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

В областной прокуратуре уточнили, что архиерей, руководствуясь пророссийскими идеологическими мотивами, осознавая противоправность своих действий, разместил на вебсайте с русским доменом русскоязычную статью «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире» собственного авторства. Статья также была опубликована на официальном сайте епархии, управляемой подозреваемым, и в социальных сетях для общего доступа.

В ней глава епархии, в частности, отрицает самостоятельность Православной Церкви Украины, называет ее священников «самосвятами-раскольниками», Украину в статье он называет «Малороссией» и считает, что ее захватил патриарх Константинопольский Варфоломей И.

В то же время, подозреваемый считает истинной церковью «Московский Патриархат», который, по его мнению, должен властвовать в православном христианстве.

Напомним, как и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что СБУ понимает все возможные угрозы враждебного влияния в деятельности УПЦ МП, поэтому качественно отрабатывает это направление. Следователи ведомства разоблачили 33 священнослужителя УПЦ МП, исполнявших роли «от классических агентов до банальных корректировщиков огня в рясах».