На Донбассе николаевские десантники остановили наступление оккупантов и сожгли еще один вражеский танк

Николаевские десантники сорвали попытки штурма своих позиций, уничтожив танк оккупантов.
Об этом сообщили в службе по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
«Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают давать достойный отпор российским захватчикам в определенных районах Донбасса.
Так, на днях, воины одного из подразделений уничтожили танк оккупантов , поддерживавший огнем вражескую пехоту, пытавшуюся штурмовать позиции бригады. После того, как грозная боевая машина оккупантов была сожжена, противник в панике отошел.
Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!» – рассказали в 79-й бригаде.