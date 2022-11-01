На Донбассе николаевские десантники остановили наступление оккупантов и сожгли еще один вражеский танк

прочтения: 2392
07.11.2022 11:42

Николаевские десантники сорвали попытки штурма своих позиций, уничтожив танк оккупантов.

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

«Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают давать достойный отпор российским захватчикам в определенных районах Донбасса.

Так, на днях, воины одного из подразделений уничтожили танк оккупантов , поддерживавший огнем вражескую пехоту, пытавшуюся штурмовать позиции бригады. После того, как грозная боевая машина оккупантов была сожжена, противник в панике отошел.

Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!» – рассказали в 79-й бригаде.

Фотофакт