Турция с февраля не пропускала российские корабли, которые шли обстреливать Украину – они возвращаются на место базирования

Российские военные корабли, которые еще в феврале пришли из Владивостока в Средиземное море и планировали через Босфорский пролив достичь Черного моря, чтобы обстреливать Украину, возвращаются домой. Турция их не упустила.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

«Видите буквы Z и V на трубах? - это как в старом анекдоте: "Не пригодилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали... Фото https://twitter.com/StraitsSights Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) сегодня 06.11.2022 в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря берега)», - написал в соцсети Клименко.

Также о возвращении российских кораблей сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.