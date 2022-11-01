Турция с февраля не пропускала российские корабли, которые шли обстреливать Украину – они возвращаются на место базирования

Российские военные корабли, которые еще в феврале пришли из Владивостока в Средиземное море и планировали через Босфорский пролив достичь Черного моря, чтобы обстреливать Украину, возвращаются домой. Турция их не упустила.
Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
«Видите буквы Z и V на трубах? - это как в старом анекдоте: "Не пригодилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали... Фото https://twitter.com/StraitsSights
Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) сегодня 06.11.2022 в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря берега)», - написал в соцсети Клименко.
Также о возвращении российских кораблей сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.
«Есть информация, что ракетный крейсер тихоокеанского флота рф «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» сегодня были замечены на пути во Владивосток, к месту своего базирования. Они 9 месяцев ожидали от Турции разрешения пересечь Босфор и войти в Черное море, чтобы атаковать Украину, но не дождались», – отметил николаевский нардеп.