Энергоатом анализирует, как возможен подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС

Госпредприятие НАЭК «Энергоатом» анализирует влияние возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС на безопасность работы ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

«Учитывая информацию о минировании дамбы Каховского водохранилища, шлюзов и опор Каховской ГЭС и, соответственно, высокую угрозу подрыва этих сооружений, ГП «НАЭК «Энергоатом» по требованию Госатомрегулирования срочно анализирует влияние последствий, которые такой подрыв будет иметь на безопасность эксплуатации Запорожской атомной электростанции – говорится в сообщении.

Подрыв ГЭС может привести к необратимому падению уровня воды в Каховском водохранилище, из которого подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

«Энергоатом» направит ГИЯРУ результаты анализа и перечень первоочередных компенсационных мер для обеспечения безопасности эксплуатации энергоблоков ЗАЭС в режиме потери подпитки охлаждающей воды из Каховского водохранилища не позднее 9 ноября.

Напомним, Буданов рассказал, когда оккупанты могут устроить взрыв на Каховской ГЭС.