Россия уже использовала 80% своих современных ракет, нанося удары по Украине. Так, в стране-агрессоре осталось около 120 баллистических ракет для ОТРК «Искандер».

Об этом в комментарии The Economist рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Украинские официальные лица говорят, что им известно о планах россии приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и по морю в российские порты на Каспийском море.

«Мы знаем, что договоренности уже достигнуты», - говорит заместитель председателя украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

Представители Украины признают, что не у страны нет эффективной защиты от иранских ракет, поражающих цели на гораздо больших скоростях, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от подобных ракет «Искандер», которые россия уже использовала в Украине.

Скибицкий говорит, что россияне запустили 25 Искандеров в октябре. Украина смогла перехватить всего три. Страна так же беззащитна перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые рф установила на некоторых своих военных самолетах.

Пока что использование рф таких ракет сдерживается только дефицитом.

«Россиянам критически не хватает боеприпасов», - говорит западный чиновник.

По оценкам Скибицкого, в россии осталось всего 120 «Искандеров». Другие источники утверждают, что количество «Кинжалов» составляет около 40. Однако, поскольку его запасы пополняются иранцами, рф может удвоить свои атаки.

Сейчас, как никогда, говорят чиновники в Киеве, Украине нужно оружие, способное сбивать баллистические ракеты, например, американская система Patriot. Им также нужны ракеты большего радиуса действия, такие как американские ATACMS, которые они надеются использовать для ударов по командным центрам в сотни километров в тылу врага.

«Лучшая защита от этих ракет – уничтожить их там, где они запущены», – говорит спикер Военно-воздушных сил Юрий Игнат.

Америка отказалась предоставлять ATACMS, поскольку озабочена тем, что это оружие может быть использовано по целям на территории россии.