Эксперты американской компании по кибербезопасности Recorded Future считают, что россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс.

Об этом пишет НВ со ссылкой на The New York Times.

Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые учетные записи, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с россией.

В качестве примера газета приводит учетную запись по имени Нора Берка (Nora Berka) в соцсети Gap, популярной среди консервативной аудитории в США. В этом аккаунте в последние месяцы появилось несколько постов, «очерняющих» президента США Джо Байдена и других представителей Демпартии. В публикациях автор жалуется на то, что «доллары налогоплательщиков идут в поддержку Украине». В Recorded Future считают, что этот профиль связан с фабрикой троллей, которую власти США считают причастными к вмешательству в выборы президента в 2016 году. В Вашингтоне заявляют, что агентство контролирует бизнесмен, «повар путина» находящийся под санкциями США Евгений Пригожин.

Есть и другие аккаунты, владельцы которых изображают «взбешенных американцев», недовольных действиями власти. Один из них распространял расистские публикации по поводу чернокожего сенатора-демократа от Джорджии Рафаэля Уорнока; в сообщениях другого утверждалось, что член палаты представителей демократ Тим Райан освободит из тюрьмы "всех распространителей фентанила и торговцев наркотиками".

По мнению экспертов, основная цель таких аккаунтов – попытаться одержать победу республиканцев во время выборов в конгресс и таким образом снизить военную поддержку Украины.

В ФБР и Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры не ответили на запрос NYT. В октябре ведомства выпустили предупреждение о том, что «каналы даркнета, онлайн-журналы, программы для обмена сообщениями, поддельные веб-сайты и аккаунты» распространяют ошибочные сообщения о предстоящих выборах. Ведомства попросили пользователей соцсетей не делиться непроверенной информацией.

Промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также будут избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны пройдут 8 ноября 2022 года. Сейчас большинство в Конгрессе составляют демократы.

Напомним, как ранее Главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент рф владимир путин курировал масштабные действия, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Джо Байдена.