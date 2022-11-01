Во Львове «чиновнице» так называемого «минэкономики» Крыма дали 12 лет тюрьмы

Галицкий районный суд Львова приговорил «чиновницу» так называемого «министерства экономического развития республики Крым» к лишению свободы на 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ и ГПСУ.

Оперативники СБУ и пограничники задержали злоумышленницу в апреле этого года на территории Львовской области. Они сорвали план женщины бежать через границу с ЕС в беларусь и впоследствии в россию. Тогда же ей сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что, занимая в 2014-2021 годах руководящую должность в «министерстве экономического развития» так называемого «правительства» аннексированного Крыма, «чиновник» принимала участие в подготовке управленческих решений, направленных подчинить экономику полуострова.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).