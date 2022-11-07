В Горностаевке оккупанты организовали пыточную, куда свозят задержанных украинцев

В Горностаевке Херсонской области оккупанты содержат украинцев, подозреваемых в помощи ВСУ.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

“В Каховке Херсонской области проводят поиски групп проукраинских активистов и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пыткой выбивают показы, изымают мобильные телефоны, морят голодом и холодом», - говорится в сообщении.

В Херсоне оккупанты в гражданском укрепляют позиции для ведения уличных боев в жилых кварталах города. А российские пропагандистские журналисты прибыли для съемок фейковых видеоматериалов на тему якобы "уничтожения мирного населения Силами обороны Украины".