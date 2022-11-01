Один из разжигателей войны на Донбассе бородай прибыл на Херсонщину и утверждает, что чуть не подорвался на мине

В оккупированной части Херсонской области побывал депутат российской госдумы александр бородай. Одна из машин в колонне якобы подорвалась на мине, а рядом с автомобилем бородая мина не взорвалась.

Об этом сообщают росСМИ.

На фото французская противотанковая мина HPD-2A2 или же её муляж. ВСУ получили на вооружение эти мины в июле 2022 года, так что непонятно, как она оказалась в тылу оккупационных войск. Эта мина реагирует на движение тяжелой техники весом более 8 тонн, т.е. на ней не мог подорваться первый автомобиль в колонне бородая.

Мину ставят на глубину до 1,5 метров, а на фото она на поверхности и почти без следов земли. Вряд ли кто-то в здравом уме решил бы откапывать мину и пытаться очистить её от земли, чтобы узнать, какая именно мина не взорвалась. К тому же российские пропагандисты ранее называли эту мину запрещенным оружием.

Напомним, что российский политолог Бородай был одним из разжигателей российского вторжения на Донбасс в 2014 году. Он был премьером “днр”, также его связывали с советником путина сурковым, российским олигархом малафеевым и организатором чвк “вагнер” пригожиным.