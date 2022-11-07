россия продолжит атаковать критическую инфраструктуру Украины, - Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты в осенне-зимний период продолжат атаковать критическую инфраструктуру Украины. В том числе энергетические объекты и гидротехнические сооружения.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

По словам Игната, россияне хотят достичь целей, которые они поставили.

«Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только речь об энергетике, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям Украины», - добавил Игнат.

При этом он подчеркнул, что на такие шаги оккупанты идут, поскольку на фронте рф не имеет успехов, однако имеет проблемы с техникой и человеческим ресурсом.

«Они хотят в осенне-зимний период все же бить по объектам энергетики в первую очередь, потому что от них зависит очень много факторов жизнедеятельности людей. И этот воздушный терроризм всеми доступными средствами будет продолжаться. Понятно, что ракеты, которые будет получать Россия от Ирана, если это будет сделано, тоже применят именно по объектам энергетической инфраструктуры и будут продолжать наносить удары также крылатыми ракетами», - считает Игнат.

Напомним, что ранее Зеленский заявил оккупанты повредили 40% объектов украинской энергетики.