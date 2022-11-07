В Каховке оккупанты депортировали жителей дома престарелых и заселились вместо них

российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию рф.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района вывезено около ста детей с инвалидностью. К принудительной эвакуации в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.

Оккупационные власти Херсонской области, с целью принуждения к выезду за пределы региона, принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь.

российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию России.