Основатель «фабрики троллей» пригожин признал, что россия вмешалась в американские выборы

Соратник владимира путина, основатель чвк "вагнера" евгений пригожин признал вмешательство россии в выборы в США. Он заявил, что это будет происходить и дальше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Russia News.

– Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень, - заявил "повар путина".

Напомним, что пригожин причастен к созданию "фабрики троллей", которая должна повлиять на общественное мнение в США через соцсети.

Отметим, что уже 8 ноября в США состоятся выборы в Палату представителей, в ходе которых решится, кто будет контролировать парламент в течение следующих двух лет. Согласно данным The New York Times, россия снова пытается вмешаться в выборы в США.