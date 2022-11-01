Оккупанты мародерствуют на правобережье Херсонщины и готовят провокационные обстрелы, - ГУР

Оккупанты в Херсонской области готовят провокативные обстрелы населенных пунктов и вывозят награбленное имущество.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Рашисты рассылают СМС сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.

Есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег. В течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники со стороны поселка Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра). Большинство машин – это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Отмечается, что кроме бытовой техники оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон”, - говорится в сообщении.

Происходит массовое мародерство в населённых пунктах правобережья. В частности, в Бериславском районе оккупанты методически грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).

В поселке Любимовка военные России изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.

Вдоль устья Днепра проводится рекогностирование местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. В селах Ольговка и Токаревка оккупанты взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.