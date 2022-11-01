Зеленский обратился к оккупантам – он призвал сдаться, потому что поля боя на Донбассе уже завалены трупами россиян

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских потерях на фронте и призвал оккупантов сдаваться в плен.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- В общем, на фронте наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга понемногу оттесняем врага. Постепенно двигаемся вперед. Донетчина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов, - сказал Зеленский.

Также он обратился к российским военным.

– И некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они «пожаловались» губернатору собственного региона – Приморского края – на колоссальные потери. А губернатор этот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери «далеко не такие». Вот не такие… А какие?

- От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери «не такие». Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех «не таких».