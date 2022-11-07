ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Возле Павловки на Донетчине ВСУ разгромили атаку российской морской пехоты

Уже 258-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 7 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 ноября.

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00:35 российская 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота потеряла 63 оккупанта в обреченной на провал двухдневной атаке против позиций армии Украины в Павловке Донецкой области.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на Forbes.

155-я бригада была главной силой оккупационных войск в этом секторе с начала лета. Она базируется во Владивостоке, откуда ее отправили на украинскую территорию.

“Самые большие потери украинские защитники нанесли врагу, когда российские морпехи попытались вытеснить их из Павловки. Forbes пишет, что в этом населенном пункте у украинских сил было артиллерийское преимущество. И это серьезное изменение в довоенном балансе сил, ставшее заслугой систематических украинских усилий по уничтожению российских линий обеспечения и артиллерийских батарей в течение месяцев. Без достаточного запаса снарядов 155-я гвардейская бригада морской пехоты не смогла подавить украинские пушки. Ее солдаты были беззащитны”, - говорится в сообщении.

00:27 Опубликовано видео уничтожения российского танка.

00:18 российские военные сосредотачивают большое количество плавсредств вблизи временно оккупированного Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пользователя David Helms.

О действиях оккупантов свидетельствуют опубликованные в сети спутниковые снимки Затона №5. Согласно изображениям, за последние две недели оккупанты накопили значительно большее количество плавсредств, которое они могут в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.