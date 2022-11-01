Война на Николаевщине: По области оккупанты запускали ракету из самолета и стреляли из «Градов»

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 7 ноября доступна по этой ссылке.

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07:35 7 ноября группа пиротехнических работ и подводного разминирования четырежды привлекалась к проведению работ по идентификации обнаруженных на территории области взрывоопасных предметов, изъято восемь боеприпасов, сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

07:09 В Южнобугском операционном районе обстановка без существенных изменений, противник продолжает оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 7 ноября.

Оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию россии около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.

К принудительной эвакуации в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав.

Оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электро- и водоснабжение, а также связь.

Рашисты не прекращают мародерство, грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию рф.

На линии фронта противник наносит огневое поражение по нашим позициям, обстреливает близлежащие территориальные громады и отдаленные тыловые районы, терроризируя мирное население.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни БпЛА.

В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса «воздух – земля» Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. Без человеческих утрат.

По Куцурубской громаде Николаевской области враг стрелял из «Градов». Без человеческих утрат.

В течение дня продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсона. 4 авиаудара были нанесены врагом только в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали.

По другим населенным пунктам освобожденной Херсонщины враг направил ударные беспилотники типа "Ланцет". В Нововоскресенском – попадание произошло по открытой поверхности. Без человеческих утрат. А в Червоном дрон-камикадзе был сбит на подлете к цели.

Дважды в день враг применил реактивные системы залпового огня «Ураган» по Никопольскому району. В двух общинах – Мировской и Марганецкой – зафиксировано попадание в частный сектор с повреждением дворов. Без пострадавших.

Наша авиация врагу нанесла восемь ударов, из которых два по опорным пунктам, четыре по системам противовоздушной обороны и два по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 32 рашиста, зенитно-ракетный комплекс «Стрела», танк, две пушки-гаубицы, восемь единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.

В Черном море на дежурстве семь кораблей противника, маневрирующих у побережья Крыма. Среди них один большой десантный корабль, а вот ракетоносители снова не обнаружены.