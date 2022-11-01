КНДР отрицает поставку оружия российским оккупантам

Северная Корея заверила об отсутствии договоренностей с Кремлем по поставкам оружия для рф.

Об этом сообщает Reuters.

В Сеуле отметили, что никогда не имели таких договоренностей и не планируют.

"Мы еще раз ясно заявляем, что у нас никогда не было "вооруженных соглашений" с россией и что у нас нет планов делать это в будущем", - отмечается в заявлении КНДР.

Такое заявление, распространенное госСМИ Северной Кореи KCNA, последовало после того, как в США заявили о том, что КНДР может поставлять рф артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Напомним, что через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что владеют информацией, указывающей на то, что Пхеньян тайно поставляет россии артиллерийские снаряды для ее войны в Украине, также сообщалось, что граница из Северной Кореи в россию пересек поезд с боеприпасами.