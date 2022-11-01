Николаевские морпехи на Востоке взяли в плен мобилизованного оккупанта: «Потерял автомат, пошел искать и заблудился»

На днях в ходе успешно проведенной наступательной операции на Востоке морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского взяли в плен российского оккупанта.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«На второй день боевых действий макеевский чмобик «потерял автомат, пошел искать и заблудился». Это, конечно, не рекорд в полтора часа, но тоже неплохо для «второй армии мира». На самом деле, этим «воинам» очень повезло, потому что в цивилизованном суверенном демократическом государстве неукоснительно соблюдают нормы международного права. После того, как пленнику была оказана первая медицинская помощь, он был передан соответствующим органам», - добавили в бригаде.