В СБУ рассказали детали о корректировщике ударов по зданию ведомства и показали его переписку с оккупантами

Следствие рассказало детали о 36-летнем корректировщике, который наводил российские ракеты по зданию СБУ. Он скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

Об этом сообщили в СБУ и в областной прокуратуре.

Как известно, 3 ноября в Николаеве задержали Алексея Ушахина, подозреваемого в корректировке российских ударов по зданию управления СБУ. Его подозревают в причастности к наведению российских Shahed на объекты в Николаеве.

Собранную информацию вражеский агент пытался передать агрессору через анонимный Телеграм-канал, созданный спецслужбами рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

В первую очередь оккупанты «охотились» за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского корректировщика на попытке передачи информации.

Злоумышленником оказался местный житель, после начала полномасштабного вторжения пытавшийся выйти на агрессора для сотрудничества с ним в войне против Украины.

Для этого активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды, включая призывы к поддержке захватчиков. Также оправдывал военные преступления, направленные на уничтожение гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

Таким образом он попал в поле зрения кафиров, привлекших его к сбору разведданных в пользу российской группировки, расположенной в захваченных районах юга нашего государства.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по: части 3 статьи 114-2 («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству агрессору»); частями 1, 3 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.

Также в ведомстве была показана часть его переписки с врагами.

Мероприятия по разоблачению враждебного корректировщика проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, как в Николаевской области задержали двух агентов российских спецслужб, которые «охотились» на HIMARS.