На Николаевщине снова запустили фейк об «эвакуации»

В Николаевской области распространяют новую ложную информацию об «эвакуации» из региона.
Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
– По Сети разгоняется фейк, что Николаевская область готовится к эвакуации. Информация якобы от лица Димы Плетенчука, нашего пресс-офицера, но это не так. Создали клон и просто втупую через маленькие группы раскидывают. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Вернее, собираемся , но в сторону Херсона. Поэтому не переживайте и следите за официальной информацией, - сказал Ким.
Пресс-офицер ОВА Дмитрий Плетенчук также показал скриншоты фейков от его имени.
«Внимание! Фейк! Сетью распространяется дезинформация от моего имени по эвакуации.
Схема стандартная: создали клон без излома и вбрасываются в маленькие группы, откуда должны растянуть паническое сообщение на большие.
Не доверяйте неофициальным источникам информации!
Указанная в сообщении информация не соответствует действительности!» – заявил Плетенчук.