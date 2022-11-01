На Николаевщине снова запустили фейк об «эвакуации»

В Николаевской области распространяют новую ложную информацию об «эвакуации» из региона.

Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

– По Сети разгоняется фейк, что Николаевская область готовится к эвакуации. Информация якобы от лица Димы Плетенчука, нашего пресс-офицера, но это не так. Создали клон и просто втупую через маленькие группы раскидывают. Мы не собираемся никуда эвакуироваться. Вернее, собираемся , но в сторону Херсона. Поэтому не переживайте и следите за официальной информацией, - сказал Ким.