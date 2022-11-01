В США прокомментировали заявление пригожина о вмешательстве в их выборы

Администрация Джо Байдена не была удивлена в связи с комментариями, сделанными «поваром путина» евгением пригожиным, который сказал, что он уже вмешивался в выборы в Соединенных Штатах и собирается делать это в дальнейшем.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Голос Америки».

«Эти комментарии... не открыли для нас ничего нового или удивительного, – сказала Карин Жан-Пьер, выступая на пресс-брифинге в Белом доме. – Широко известен тот факт, что... организации, связанные с Евгением Пригожиным, пытались повлиять на выборы по всему миру, в том числе и в США. Соединенные Штаты работают над разоблачением и противодействием пагубному влиянию россии по мере того, как мы его обнаруживаем».

Жан-Пьер добавила, что в администрации знают о стремлении россии «продвигать нарративы, направленные на подрыв демократии и сеяние... разногласий».

Администрация Джо Байдена, по словам Жан-Пьер, успешно борется со «злонамеренными попытками иностранных противников распространять дезинформацию».

Пресс-служба компании Concord Group, принадлежащей евгению пригожину, в комментарии российской соцсети VK.Com подтвердила, что вмешивалась в американские выборы и будет продолжать это делать.

3 ноября компания Graphika, которая анализирует контент соцсетей с помощью искусственного интеллекта, опубликовала отчет, в котором утверждалось, что предположительно российские интернет-тролли распространяют политические карикатуры, оскорбляющие кандидатов от Демократической партии.

С 29 октября аналитики обнаружили шесть карикатур на кандидатов-демократов из американских штатов, где идет наиболее упорная борьба, в частности Джорджии, Огайо, Нью-Йорка и Пенсильвании.

Согласно отчету, карикатуры были опубликованы аккаунтами, связанными с организацией NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens), которая ориентирована на приверженцев консервативных взглядов. NAEBC связывают с российским «Агентством интернет-исследований», которое, как считается, входит в бизнес-империю пригожина.

Отметим, что 8 ноября в США проходят выборы в Палату представителей, в ходе которых решится, кто будет контролировать парламент в течение следующих двух лет. Согласно данным The New York Times, россия снова пытается вмешаться в выборы в США.