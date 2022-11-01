Оккупанты укрепляют позиции, чтобы предотвратить быстрое продвижение ВСУ, - британская разведка

россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за текущей линией фронта, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва.

Об этом сообщает британская разведка, передает «ЕП».

В частности, россия приступила к строительству оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как «зубы дракона».

«Вероятно, «зубы дракона» установлены между Мариуполем и селом Никольское; и к северу от Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского «сухопутного моста» из россии в Крым. «Зубы дракона» дополнительно отправили для подготовки оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской областях», - говорится в обзоре.

Также россия укрепляет свои позиции по всем районам оккупации. 19 октября 2022 года владелец группы Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области.

«Эта деятельность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за текущей линией фронта, чтобы, вероятно, предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва», - говорится в обзоре.

Накануне британская разведка сообщила, что рф столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы.

Напомним, что ранее британская разведка объяснила, почему в российской армии появились заградительные отряды.