СБУ установила фермера, который подкармливал захватчиков при оккупации Киевщины и грабил односельчан

В Киевской области СБУ разоблачила фермера-коллаборанта, который кормил оккупантов во время захвата Вышгородского района.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Фермер из Полесской территориальной громады Вышгородского района в начале полномасштабного вторжения одним из первых поддержал захватчиков, захвативших местные населенные пункты.

"Чтобы наладить контакт с оккупантами, коллаборант поставлял им оптовые партии продовольственных товаров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции «конфисковал» у односельчанина грузовой автомобиль.

В случае отказа отдать грузовик, угрожал потерпевшему «заявить» на него в местную оккупационную администрацию.

Кроме того, прикрываясь своими связями с агрессором, он принудительно забирал у крестьян аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам.

После бегства рашистов злоумышленник остался в одном из селений и надеялся избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали его преступную деятельность", – рассказали в СБУ.